WhatsApp desktop: ancora una novità per i vocali (Di martedì 8 febbraio 2022) ancora una volta siamo qui, su queste pagine, a comunicarvi interessanti novità per quanto riguarda WhatsApp, l'applicazione di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg, più utilizzata al mondo. WhatsApp, 8/2/2022 – Computermagazine.itLa nuova, però, non riguarda l'app mobile per Android o iOS, bensì la versione desktop, quella pensata per i computer. Ebbene, secondo quanto emerso in queste ultime ore, così come riportato da Hdblog.it, sarebbe pronta una modifica per quanto riguarda i tanto amati/odiati messaggi vocali, le note che sostituiscono i messaggi di testo. Pare infatti che i programmatori di WhatsApp abbiano sviluppato un nuovo player per ascoltare le stesse note, e si tratterebbe di una novità su cui l'azienda starebbe lavorando da ...

