Ucraina, Biden minaccia Putin: se invadi stop a Nord Stream 2 (Di martedì 8 febbraio 2022) Diplomazia divisa su due continenti, in tre bilaterali. Un solo obiettivo. Smorzare la crisi Ucraina e fermare il pericoloso crescendo. Il presidente Joe Biden a Washington ha incontrato il nuovo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Diplomazia divisa su due continenti, in tre bilaterali. Un solo obiettivo. Smorzare la crisie fermare il pericoloso crescendo. Il presidente Joea Washington ha incontrato il nuovo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per la crisi in Ucraina, Macron vola da Putin e Scholz da Biden. Il presidente francese tenta la de-escalation ment… - SkyTG24 : #Ucraina, incontro #JoeBiden-Scholz: “Se #Russia invade, tutta la Nato è pronta a reagire” - ilpost : Secondo un’analisi dell’amministrazione statunitense di Joe Biden pervenuta ai giornali americani, l’esercito russo… - FChiarucci : RT @La_manina__: Macron da #Putin, Scholz da Biden... Ma la crisi in Ucraina non doveva risolverla SuperMario con la sola imposizione dell… - pameladiverona : RT @La_manina__: Macron da #Putin, Scholz da Biden... Ma la crisi in Ucraina non doveva risolverla SuperMario con la sola imposizione dell… -