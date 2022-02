Tutti i numeri della sicurezza informatica

Leggi su agi

(Di martedì 8 febbraio 2022) AGI - Nel 2021, si sono verificati in media 270 attacchi per azienda, con un aumento del 31% rispetto al 2020. Lo afferma il report di Accenture “The state of cybersecurity resilience 2021”, pubblicato lo scorso dicembre. Per la prima volta, gli attacchi indiretti (che non s'intrufolano direttamente dall'impresa ma sfruttano buchifiliera cui appartiene) hanno rappresentato la maggioranza: sono infatti passati dal 44 al 61%. In un rapporto del 2020, Cybersecurity Ventures ha stimato che i costi legati al cybercrimine lieviteranno fino a 10.500 miliardi di dollari nel 2025. La cifra sarebbe più che triplicata nell'arco di un decennio: nel 2015 i costi sono stati di 3.000 miliardi di dollari. Gli attacchi informatici, secondo Cybersecurity Ventures, rappresenterebbero “il più grande trasferimento di ricchezzastoria”. Secondo il “Cost of a ...