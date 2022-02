Traffico Roma del 08-02-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione Maggiore prudenza sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dove a causa di un incidente non si escludono ulteriori disagi tra Laurentina e Tuscolana attenzione per la stessa causa anche sulle tratto laziale dell’autostrada del sole nel dettaglio tra la diramazionenord Ponzanono in direzione Firenze un altro incidente sulla A24Teramo tra lo svincolo di Settecamini e la barriera autostradale per chi arriva dalla capitalesostenuto e rallentato su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria in direzione San Giovanni in città proseguono i lavori su via di Grottarossa Dov’è il transito avviene tramite senso unico alternato tra via della crescenza e via Pineta in direzione di quest’ultima il termine ...