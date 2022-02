Tiziano Ferro adotta Gianni, un cane di 8 anni: “Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile”. Il video commovente (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver superato la perdita di Jake, il dobermann “con tre cuori disegnati sul pelo e uno troppo grande nel petto, così grande che non ha retto più”, Tiziano Ferro e il marito Victor Allen sono tornati in canile per regalare una nuova vita ad un altro cane. È stato lo stesso cantante a raccontare il difficile momento della scelta del cucciolo da adottare su Instagram, dove ha pubblicato un commovente video del primo abbraccio con Gianni, un cagnolone di 8 anni che rischiava di esser soppresso perché ormai anziano e senza nessuno disposto ad adottarlo. “Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo Gianni – ha esordito Tiziano Ferro -. Ha 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver superato la perdita di Jake, il dobermann “con tre cuori disegnati sul pelo e uno troppo grande nel petto, così grande che non ha retto più”,e il marito Victor Allen sono tornati inper regalare una nuova vita ad un altro. È stato lo stesso cantante a raccontare il difficile momento della scelta del cucciolo dare su Instagram, dove ha pubblicato undel primo abbraccio con, un cagnolone di 8che rischiava di esser soppresso perché ormai anziano e senza nessuno disposto adrlo. “Si chiama Johnny ma ormai lo chiamiamo– ha esordito-. Ha 8 ...

