Superbonus, Rete professioni tecniche: “No a stretta su cessione credito” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lo scorso 21 gennaio, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. L’articolo 28 del provvedimento modifica la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta in materia edilizia ed energetica, escludendo la facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lo scorso 21 gennaio, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. L’articolo 28 del provvedimento modifica la disciplina dello sconto in fattura e delladei crediti d’imposta in materia edilizia ed energetica, escludendo la facoltà di successivaa favore dei primi cessionari. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto dio sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulterioread altri soggetti. Sono nulli i contratti di ...

Advertising

StraNotizie : Superbonus, Rete professioni tecniche: 'No a stretta su cessione credito' - lifestyleblogit : Superbonus, Rete professioni tecniche: 'No a stretta su cessione credito' - - pinomangione : Sei in arretrato con le tue pratiche di SUPERBONUS 110%? ?? Se sei un General Contractor, un'Impresa, un Progettista… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Rete Superbonus, Rete professioni tecniche: "No a stretta su cessione credito" ...nota della Rete delle professioni tecniche (Rpt). La Rpt "ha investito della problematica tutti i riferimenti politici ed istituzionali che hanno supportato la battaglia sulla proroga del Superbonus ...

ZPS - Il Comune modifica la delibera e reintroduce la dichiarazione congiunta ... spese e tempi - le pratiche per il Superbonus 110% che, nonostante le azioni errate di un Governo ...sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui Siti della Rete ...

Superbonus, Rete professioni tecniche: "No a stretta su cessione credito" Adnkronos Superbonus, Rete professioni tecniche: "No a stretta su cessione credito" Roma, 8 dic. (Labitalia) - "Lo scorso 21 gennaio, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti ...

Superbonus: professioni tecniche, resti cessione del credito (ANSA) - ROMA, 08 FEB - La Rete delle professioni tecniche (Rpt), composta da Ordini ... facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari", nel quadro del Superbonus 110%. In una nota ...

...nota delladelle professioni tecniche (Rpt). La Rpt "ha investito della problematica tutti i riferimenti politici ed istituzionali che hanno supportato la battaglia sulla proroga del...... spese e tempi - le pratiche per il110% che, nonostante le azioni errate di un Governo ...sistema di supporto alla decisione per la valutazione degli effetti cumulativi sui Siti della...Roma, 8 dic. (Labitalia) - "Lo scorso 21 gennaio, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti ...(ANSA) - ROMA, 08 FEB - La Rete delle professioni tecniche (Rpt), composta da Ordini ... facoltà di successiva cessione a favore dei primi cessionari", nel quadro del Superbonus 110%. In una nota ...