Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) -, i materiali innovativi per l'interior design creati da Arpa Industriale, sonodal 1° dicembre 2021 grazie ad un positivo processo di sviluppo e ottimizzazione del prodotto e all'attuazione di una strategia dia lungo termine. “Per noi, lanon riguarda unicamente la responsabilità sociale d'impresa, ma è parte integrante della nostra strategia aziendale generale. È una componente essenziale del processo di innovazione e sviluppo dei nostri materiali per le superfici”, afferma Stefano Mion, amministratore delegato di Arpa Industriale. ( Foto ) Per raggiungere laitàica, sono state quantificate tutte le emissioni diio rilasciate in atmosfera durante il ciclo di vita ...