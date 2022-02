Sorrentino torna agli Oscar, le nomination del 2022 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Paolo Sorrentino con il suo «diario» famigliare, È stata la mano di Dio è entrato nella cinquina dei film internazionali, superando così quella «soglia» che porta alla finale degli Oscar. Non è la prima volta per il regista italiano, già vincitore nella stessa categoria con La grande bellezza (2013), che avrà come diretti concorrenti il danese Flee, La persona peggiore del mondo di Joachim Trier, Lunana: A Yak in the Classroom di Pawo Choyning Dorji (Buthan) e la sorpresa più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Paolocon il suo «diario» famigliare, È stata la mano di Dio è entrato nella cinquina dei film internazionali, superando così quella «soglia» che porta alla finale degli. Non è la prima volta per il regista italiano, già vincitore nella stessa categoria con La grande bellezza (2013), che avrà come diretti concorrenti il danese Flee, La persona peggiore del mondo di Joachim Trier, Lunana: A Yak in the Classroom di Pawo Choyning Dorji (Buthan) e la sorpresa più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

