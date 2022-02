Sci Alpino, Matthias Mayer: “Mi sono fidato di me stesso. Sapevo che dovevo dare il tutto per tutto” (Di martedì 8 febbraio 2022) Matthias Mayer ha vinto quest’oggi la medaglia d’oro nel Super G maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’austriaco diventa il primo atleta ad imporsi in tre edizioni consecutive dei Giochi dopo la discesa libera di Sochi 2014 ed il Super G di PyeongChang 2018. Il nativo di Sankt Veit an der Glan ha rilasciato alla stampa come riporta il sito ufficiale della FIS: “Ho provato a spingere forte sin dal via. Ho visto la discesa di Kilde in tv, Sapevo che dovevo dare il tutto per tutto. Ho cercato di attaccare fino al traguardo”. Il protagonista della giornata odierna per quanto riguarda lo sci Alpino ha continuato dicendo: “Mi sono fidato di me stesso. Una ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022)ha vinto quest’oggi la medaglia d’oro nel Super G maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’austriaco diventa il primo atleta ad imporsi in tre edizioni consecutive dei Giochi dopo la discesa libera di Sochi 2014 ed il Super G di PyeongChang 2018. Il nativo di Sankt Veit an der Glan ha rilasciato alla stampa come riporta il sito ufficiale della FIS: “Ho provato a spingere forte sin dal via. Ho visto la discesa di Kilde in tv,cheilper. Ho cercato di attaccare fino al traguardo”. Il protagonista della giornata odierna per quanto riguarda lo sciha continuato dicendo: “Midi me. Una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Mathias Mayer vince il Super G, entra nella storia. L'austriaco è il primo sciatore a vincere l'oro… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - RaiSport : #Pechino2022, tutti gli appuntamenti da non perdere. Alle 4 lo sci alpino con il Super G maschile. Quale gara aspet… - francescoitaly : @stebaraz Le gare di sci alpino le stanno disputando in un posto dove cadono 5/20 cm di neve all'anno (ma non sempre). - zizionice : @misscharmy @CorneliaHale94 @sonoiomemyself @stefionice @Janausteniana @Finding_Deb @_yuzuvier_ @Cruf3… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Alpino Casco per lo sci: l'accessorio che devi sempre indossare sulle piste Normativa Il casco è obbligatorio per i minori di 18 anni per la pratica dello sci alpino, dello snowboard, del telemark , della slitta e dello slittino. Chi non rispetta la nuova normativa che ...

Favola curling per l'Italia: Constantini e Mosaner conquistano un oro storico ...m) - Stefania Constantini - Amos Mosaner (curling doppio misto) ARGENTO (4) - Francesca Lollobrigida (pattinaggio velocità - 3000 m) - Staffetta mista (short track) - Federica Brignone (sci alpino - ...

Pechino 2022, start list slalom femminile sci alpino: pettorali e italiane in gara Sport - Larsson. Di nuovo con il numero 7 Mikaela Shiffrin, alla quale il pettorale non ha portato fortuna in gigante. Tre azzurre al via: Federica Brignone con il 31, si allenerà soprattutto per la ...

Olimpiadi invernali, slalom speciale femminile: data, orario, quando e dove vedere in diretta tv e streaming Alle olimpiadi invernali di Pechino 2022, il programma dello sci alpino con lo slalom speciale femminile. Ma quando si svolge la gara, quale data e orario? Dove vedere la diretta tv e streaming? C’è ...

Normativa Il casco è obbligatorio per i minori di 18 anni per la pratica dello, dello snowboard, del telemark , della slitta e dello slittino. Chi non rispetta la nuova normativa che ......m) - Stefania Constantini - Amos Mosaner (curling doppio misto) ARGENTO (4) - Francesca Lollobrigida (pattinaggio velocità - 3000 m) - Staffetta mista (short track) - Federica Brignone (- ...Sport - Larsson. Di nuovo con il numero 7 Mikaela Shiffrin, alla quale il pettorale non ha portato fortuna in gigante. Tre azzurre al via: Federica Brignone con il 31, si allenerà soprattutto per la ...Alle olimpiadi invernali di Pechino 2022, il programma dello sci alpino con lo slalom speciale femminile. Ma quando si svolge la gara, quale data e orario? Dove vedere la diretta tv e streaming? C’è ...