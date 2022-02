Scatola nera obbligatoria su tutte le auto dal 6 luglio 2022: cos’è e come funziona la novità (Di martedì 8 febbraio 2022) Scatola nera. Una novità in arrivo per il mondo delle quattro ruote, che porterà ad un cambiamento significativo. Di fatto, come stabilito dal regolamento UE 2019/2144 in materia di sicurezza e protezione ambientale, dal 6 luglio 2022 ci sarà un cambiamento abbastanza netto. Leggi anche: Polizza stradale: ecco cos’è e cosa include La Scatola nera obbligatoria La Scatola nera, in particolare, diverrà obbligatoria su tutti i veicoli omologati. L’obbligo in questione non si applicherà solamente alle auto, ma anche ai furgoni, camion e bus. Chi non è provvisto di Scatola nera, dunque, non sarà costretto ad adeguarsi alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 febbraio 2022). Unain arrivo per il mondo delle quattro ruote, che porterà ad un cambiamento significativo. Di fatto,stabilito dal regolamento UE 2019/2144 in materia di sicurezza e protezione ambientale, dal 6ci sarà un cambiamento abbastanza netto. Leggi anche: Polizza stradale: eccoe cosa include LaLa, in particolare, diverràsu tutti i veicoli omologati. L’obbligo in questione non si applicherà solamente alle, ma anche ai furgoni, camion e bus. Chi non è provvisto di, dunque, non sarà costretto ad adeguarsi alle ...

