Ratzinger chiede perdono a vittime pedofilia: 'Provo vergogna e dolore'

Il papa emerito Benedetto XVI in una lettera risponde alle accuse emerse dal rapporto pubblicato il 20 gennaio scorso sugli abusi nell'arcidiocesi di Monaco e Frisinga, di cui l'allora cardinale era alla guida, tra il 1977 e il 1981.

VVazzari : Ratzinger chiede perdono per lo scandalo della pedofilia: 'Ma non sono un bugiardo' - bundolo48 : RT @VladiMurtas: #Ratzinger affida ad una lunga memoria la propria difesa per le accuse di aver taciuto sugli abusi della chiesa di Monaco… - PaolaAguggia : RT @VladiMurtas: #Ratzinger affida ad una lunga memoria la propria difesa per le accuse di aver taciuto sugli abusi della chiesa di Monaco… - ilgiornale : Joseph Ratzinger ha scritto una lettera sul dossier che lo accusa di 'comportamenti non corretti' riferibili a casi… - riccardomonet : Ratzinger 'si rammarica e chiede perdono'. Ah, sì? Adesso? Adesso che tutto è venuto a galla ti rammarichi? Ratzinger, mi fai schifo. -

Ultime Notizie dalla rete : Ratzinger chiede Ratzinger chiede perdono a vittime pedofilia: 'Provo vergogna e dolore' ... di cui l'allora cardinale Ratzinger alla guida, tra il 1977 e il 1981. "Ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio ...

Abusi Germania, Ratzinger: vergogna e dolore ma non sono bugiardo Joseph Ratzinger chiede 'perdono' alle vittime di abusi sessuali commessi da parte di sacerdoti nella diocesi di Monaco e Frisinga. Provo 'dolore e vergogna', dice il Papa emerito in una lettera inviata in ...

Ratzinger: “Ho colpe, chiedo perdono ma non sono un bugiardo” parla di sua “grandissima colpa” e chiede perdono. Ma sulle coperture di cui è accusato, che i suoi periti in un testo allegato alla lettera smentiscono in modo articolato, assicura di non essere un ...

Benedetto XVI: chiedo perdono, ma non ho mai coperto preti pedofili Ratzinger, in una lettera dell’8 febbraio 2022, chiede perdono per i preti pedofili che hanno macchiato la fiducia nella Chiesa, ma ribadisce la sua estraneità alle accuse di una presunta copertura di ...

