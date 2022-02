Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di martedì 8 febbraio 2022) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 25ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 25ª Giornata (12-14 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio Ore 15.00, LAZIO-BOLOGNA (DAZN)Ore 18.00, NAPOLI-INTER (DAZN)Ore 20.45, TORINO-VENEZIA (DAZN/SKY) Domenica 13 febbraio Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (DAZN/SKY)Ore 15.00, EMPOLI-CAGLIARI (DAZN)Ore 15.00, GENOA-SALERNITANA (DAZN)Ore 15.00, VERONA-UDINESE (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-ROMA (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-JUVENTUS (DAZN) Lunedì 14 febbraioOre 20.45, SPEZIA-FIORENTINA (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 25ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 25ª Giornata (12-14 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio Ore 15.00, LAZIO-BOLOGNA (DAZN)Ore 18.00, NAPOLI-INTER (DAZN)Ore 20.45, TORINO-VENEZIA (DAZN/SKY) Domenica 13 febbraio Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (DAZN/SKY)Ore 15.00, EMPOLI-CAGLIARI (DAZN)Ore 15.00, GENOA-SALERNITANA (DAZN)Ore 15.00, VERONA-UDINESE (DAZN)Ore 18.00, SASSUOLO-ROMA (DAZN)Ore 20.45, ATALANTA-JUVENTUS (DAZN) Lunedì 14 febbraioOre 20.45, SPEZIA-FIORENTINA (DAZN/SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Blake racconta un aneddoto su Del Potro: 'Un uomo gigante con un cuore gigante' ...argentino andò ad abbracciarlo negli spogliatoi dopo la sconfitta contro Karlovic al primo turno ... Tanto amore e auguri per il prossimo capitolo, amico mio' ha scritto Blake su Twitter. Del Potro in ...

Caos comunali in Veneto, Fdi lancia la sfida: Primarie per il sindaco a Padova ...tutto il territorio euganeo ( ora positivo al Covid e in quarantena almeno fino a sabato prossimo ),... E se alla fine Fratelli d'Italia dovesse optare per l'avventura in solitaria , il primo turno delle ...

Serie A, il calendario del prossimo turno Sky Sport Frosinone e la Serie A? Stirpe: "Obiettivo triennale" Queste le parole del presidente Stirpe che segue con molto interesse la preparazione al prossimo turno di campionato. Il Frosinone è infatti atteso dalla delicata trasferta a Perugia.

Juventus, bomba dalla Spagna: “Pronti 75 milioni” Tutto fatto Juventus, ecco la strategia per arriva a Zaniolo Uno degli obiettivi di mercato della Juventus, per la prossima stagione, è Zaniolo; il talento giallorosso, protagonista di un discusso episodio ...

