Programmi TV di stasera, martedì 8 febbraio 2022. Mogol e Paola Turci ospiti di Enrico Brignano (Di martedì 8 febbraio 2022) Enrico Brignano Rai1, ore 21.25: Lea – Un Nuovo Giorno Novità Fiction del 2022, di Isabella Leoni, con Anna Valle, Giorgio Masotti, Mehmet Gunsur, Manuela Ventura. 1×01 Ricominciare: Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa, riprende servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara, dove fa ritorno anche l’ex marito Marco per diventarne il nuovo primario. Se lavorare al fianco di Marco è un ricordo costante di ciò che è stato e che sarebbe potuto essere, il futuro di Lea potrebbe avere le sembianze di Arturo, un affascinante musicista che la aiuta a far ripartire la sua macchina e che, per un caso del destino, rivede in ospedale. 1×02 La seconda possibilità: Lea sta vicino a Koljia, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara, i cui genitori sono però crollati alla notizia della ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 febbraio 2022)Rai1, ore 21.25: Lea – Un Nuovo Giorno Novità Fiction del, di Isabella Leoni, con Anna Valle, Giorgio Masotti, Mehmet Gunsur, Manuela Ventura. 1×01 Ricominciare: Lea è un’infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa, riprende servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara, dove fa ritorno anche l’ex marito Marco per diventarne il nuovo primario. Se lavorare al fianco di Marco è un ricordo costante di ciò che è stato e che sarebbe potuto essere, il futuro di Lea potrebbe avere le sembianze di Arturo, un affascinante musicista che la aiuta a far ripartire la sua macchina e che, per un caso del destino, rivede in ospedale. 1×02 La seconda possibilità: Lea sta vicino a Koljia, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara, i cui genitori sono però crollati alla notizia della ...

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Belen Rodriguez si prende Le Iene e si riprende anche Stefano De Martino "Ho deciso di prendermi un momento per me perché non riesco più immaginarmi nei programmi che mi ... al momento da parte dell'ex ballerino di 'Amici' che a breve tornerà in tv con lo show ' Stasera ...

Cosa vediamo stasera in tv: Ecco i programmi del 8 febbraio 2022 stasera in tv: Canale 20 e Canale 20 hd Braven - Il coraggioso Per gli appassionati di film d'azione, su Canale 20 e Canale 20 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, il film Braven - Il ...

San Valentino, guida agli eventi del giorno degli innamorati "Roma nun fa' la stupida stasera, damme 'na mano a faje dì de ... Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell'ambito del programma educativo Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare ...

Cartabianca: anticipazioni stasera, 8 febbraio Scopriamo le anticipazioni della puntata di Cartabianca che andrà in onda stasera, 8 febbraio 2022 su Rai 3. Torna l’appuntamento settimanale con il programma di attualità, condotto da Bianca ...

