Problemi finanziari per l’Estetista Cinica, ecco cosa è successo (Di martedì 8 febbraio 2022) e cosa ha rischiato la sua Azienda dal fatturato di 50 milioni Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’Estetista Cinica, si è ritrovata vittima di un errore degli sconti erogati dal suo brand e ha rischiato seri guai finanziari. In pratica si è verificato un errore nella valorizzazione dei punti fagiana, che gli utenti accumulano con l’acquisto dei prodotti. Il valore dei punti è stato decuplicato per errore, passando da 0,05 a 0,50 centesimi di euro. Sembra una sciocchezza, ma su larga scala le cifre sono importanti. L’azienda avrebbe dovuto erogare 500 mila euro di sconti totali, ma l’errore ha trasformato la cifra in 5 milioni di euro. A spiegare la vicenda è stata la stessa Fogazzi, che ha scritto «I punti fagiana in vostro possesso sono circa 10 milioni. La valorizzazione dei punti doveva essere a 5 centesimi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 febbraio 2022) eha rischiato la sua Azienda dal fatturato di 50 milioni Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come, si è ritrovata vittima di un errore degli sconti erogati dal suo brand e ha rischiato seri guai. In pratica si è verificato un errore nella valorizzazione dei punti fagiana, che gli utenti accumulano con l’acquisto dei prodotti. Il valore dei punti è stato decuplicato per errore, passando da 0,05 a 0,50 centesimi di euro. Sembra una sciocchezza, ma su larga scala le cifre sono importanti. L’azienda avrebbe dovuto erogare 500 mila euro di sconti totali, ma l’errore ha trasformato la cifra in 5 milioni di euro. A spiegare la vicenda è stata la stessa Fogazzi, che ha scritto «I punti fagiana in vostro possesso sono circa 10 milioni. La valorizzazione dei punti doveva essere a 5 centesimi ...

