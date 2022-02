Pechino 2022, Sofia Goggia: “Non posso garantire di esserci in discesa” (Di martedì 8 febbraio 2022) Sofia Goggia torna a parlare dopo l’infortunio che ha messo a serio rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Pechino. Un rischio non ancora del tutto sventato come confermano le dichiarazioni della bergamasca in avvicinamento alle due gare veloci: “Sono state due settimane difficili, essere qui è già un grande successo. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po’ di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport. “Ce la metterò tutta – prosegue Goggia, tornata in queste ore sugli sci – ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l’affetto. Mi dispiace non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le mie condizioni ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022)torna a parlare dopo l’infortunio che ha messo a serio rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di. Un rischio non ancora del tutto sventato come confermano le dichiarazioni della bergamasca in avvicinamento alle due gare veloci: “Sono state due settimane difficili, essere qui è già un grande successo. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po’ di tempo, ma nongarantirvi nulla, neppure la partecipazione alla”, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport. “Ce la metterò tutta – prosegue, tornata in queste ore sugli sci – ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte si sente la tensione addosso ma anche l’affetto. Mi dispiace non poter essere la solitacompetitiva, ma le mie condizioni ...

