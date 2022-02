Pechino 2022, O’Brien operata alla tibia dopo la caduta: “Ho il cuore spezzato” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ho subito un intervento chirurgico la scorsa notte per stabilizzare la mia tibia. Il resto lo sistemerò a casa, ma per ora sono in ottime mani. Ho il cuore spezzato, ma provo anche tanto amore. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti”. Sono queste le prime parole di Nina O’Brien, affidate al suo profilo Instagram, dopo la caduta nello slalom gigante femminile di sci alpino. L’atleta americana è stata costretta a lasciare la pista in toboga. “La buona notizia è che oggi è un nuovo giorno e posso fare il tifo per i miei compagni di squadra. Buona fortuna a tutti coloro che gareggiano e buon divertimento”, le sue parole. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) “Ho subito un intervento chirurgico la scorsa notte per stabilizzare la mia. Il resto lo sistemerò a casa, ma per ora sono in ottime mani. Ho il, ma provo anche tanto amore. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti”. Sono queste le prime parole di Nina, affidate al suo profilo Instagram,lanello slalom gigante femminile di sci alpino. L’atleta americana è stata costretta a lasciare la pista in toboga. “La buona notizia è che oggi è un nuovo giorno e posso fare il tifo per i miei compagni di squadra. Buona fortuna a tutti coloro che gareggiano e buon divertimento”, le sue parole. SportFace.

