Morta in casa da due anni | scoperto per caso il corpo di una 70enne

Advertising

MediasetTgcom24 : Como, 70enne trovata morta in casa dopo due anni: 'Il cadavere su una sedia della cucina' #como… - GDS_it : Una ragazzina di 15 anni, Katia Spataro, è morta in casa ieri pomeriggio a Palermo mentre stava riposando, forse co… - LucaStanisci : RT @Marty_Loca80: Si chiama Marinella Beretta, 70 anni originaria di Erba (Como), la donna trovata morta su una sedia di casa 2 anni dopo… - MazzaliVanna : RT @acirne: La notizia più triste di oggi. Una pensionata di 70 anni trovata morta, seduta su una sedia del salotto di casa.. solo che la d… - sarapasqui2 : RT @Marty_Loca80: Si chiama Marinella Beretta, 70 anni originaria di Erba (Como), la donna trovata morta su una sedia di casa 2 anni dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta casa

Erada alcuni giorni, nella solitudine della sua grandealle porte di Genzano , che in tempi lontani aveva attirato turisti in cerca di relax e cibi gustosi. Tabita Lercher , 53 anni, ......Il vicino è andato adi Tabita e ha scoperto la drammatica scena: Tabita era nella sua vasca da bagno, ormai in stato di decomposizione perchè era passata più di una settimana.FORSE PER ...Cronaca - Sola, senza parenti o amici, era letteralmente scomparsa dai radar della vita civile e comunitaria: aveva ceduto la casa a uno svizzero, mantenendo in usufrutto il diritto a continuare ad ...Una donna anziana è stata trovata su una sedia morta da oltre due anni ... un po’, la scoperta del cadavere della signora è avvenuta grazie ai vicini di casa. Questi ultimi hanno chiamato il ...