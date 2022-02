Minacce di morte a Mara Carfagna: recapitata una busta con proiettile (Di martedì 8 febbraio 2022) Al ministro Mara Carfagna è stata recapitata una busta contenente un proiettile e 'gravissime Minacce di morte'. Lo riferisce la capodelegazione di Forza Italia al governo, Mariastella Gelmini: 'Le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Al ministroè stataunacontenente une 'gravissimedi'. Lo riferisce la capodelegazione di Forza Italia al governo, Mariastella Gelmini: 'Le ...

ivanscalfarotto : Solidarietà a @mara_carfagna per le gravissime minacce di morte ricevute e al contempo un abbraccio e un incoraggia… - elenabonetti : A @mara_carfagna e alla sua famiglia tutta la mia solidarietà e vicinanza per le vili minacce di morte ricevute. No… - marcodimaio : Alla Ministra @mara_carfagna tutta la mia solidarietà e un abbraccio per le minacce di morte ricevute. Denunciare e… - AMarco1987 : Alla Ministra @mara_carfagna la mia solidarietà per le minacce di morte ricevute. Veramente scandaloso che in un pa… - settvvallo : ??Mara Carfagna minacciata a Roma: busta con minacce di morte e proiettile -