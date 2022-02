Mascherine all’aperto: niente più obbligo da venerdì 11 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) . Tutte le ultime novità. Addio alle Mascherine all’aperto, l’obbligo terminerà venerdì prossimo 11 febbraio, in tutta Italia. Senza distinzione tra zona bianca, gialla e arancione. Il provvedimento era stato anticipato nei giorni scorsi, quando alla scadenza dell’obbligo al 31 gennaio era stato prorogato per altri dieci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 8 febbraio 2022) . Tutte le ultime novità. Addio alle, l’termineràprossimo 11, in tutta Italia. Senza distinzione tra zona bianca, gialla e arancione. Il provvedimento era stato anticipato nei giorni scorsi, quando alla scadenza dell’al 31 gennaio era stato prorogato per altri dieci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

