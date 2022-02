LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: Federico Pellegrino e De Fabiani in gara dalle 9.00 (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione maschile – Presentazione femminile – Pellegrino alla vigilia – Liste di partenza delle qualificazioni Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint a tecnica libera maschile e femminile valide per le Olimpiadi di Pechino 2022. Tutto in poche ore: quali saranno i nuovi nomi scritti sul podio a cinque cerchi? Siamo alla gara che più di tutte offre speranze di medaglia per l’Italia. Sarà infatti Federico Pellegrino l’uomo deputato a cercare una medaglia importante in questo contesto. C’è l’argento di PyeongChang 2018 (ottenuto, peraltro, in tecnica classica) da difendere, e c’è anche da consumare la sfida ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione maschile – Presentazione femminile –alla vigilia – Liste di partenza delle qualificazioni Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelle garea tecnica libera maschile e femminile valide per le Olimpiadi di. Tutto in poche ore: quali saranno i nuovi nomi scritti sul podio a cinque cerchi? Siamo allache più di tutte offre speranze di medaglia per l’Italia. Sarà infattil’uomo deputato a cercare una medaglia importante in questo contesto. C’è l’argento di PyeongChang 2018 (ottenuto, peraltro, in tecnica classica) da difendere, e c’è anche da consumare la sfida ...

