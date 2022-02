LIVE – Pattinaggio artistico, programma corto maschile: Pechino 2022 (DIRETTA) (Di martedì 8 febbraio 2022) La DIRETTA testuale del programma corto maschile di Pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Archiviata la gara a squadre, Daniel Grassl e Matteo Rizzo tornano sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium per iniziare la gara individuale con l’biettivo di accedere al programma libero. L’appuntamento è per le ore 2.15 di martedì 8 febbraio. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL programma COMPLETO, GIORNO PER GIORNO Pechino 2022: LE SPERANZE DI ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Latestuale deldiai Giochi Olimpici invernali di. Archiviata la gara a squadre, Daniel Grassl e Matteo Rizzo tornano sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium per iniziare la gara individuale con l’biettivo di accedere allibero. L’appuntamento è per le ore 2.15 di martedì 8 febbraio. Tutte le prove saranno seguite da Sportface.it con unascritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: ILCOMPLETO, GIORNO PER GIORNO: LE SPERANZE DI ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #FigureSkating Tutto pronto al Capital Indoor Stadium per il programma corto maschile di pattinaggio art… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Daniel Grassl e Matteo Rizzo impegnati nel corto maschile -… - sabjjw : @MoonshineSm tutti i link che ho vanno solo con i vpn,che a me non vanno,per non so quale motivo,e tra l'altro quei… - Mizius75 : RT @SkySport: Pechino 2022: ora Dorothea Wierer nei 15 km biathlon. Lollobrigida nei 1500 pattinaggio velocità. LIVE #SkySport #Pechino2022… - SkySport : Pechino 2022: ora Dorothea Wierer nei 15 km biathlon. Lollobrigida nei 1500 pattinaggio velocità. LIVE #SkySport… -