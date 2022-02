L'invasione russa in Ucraina è già cominciata, via web (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra Russia e Ucraina (e lateralmente, quindi i Paesi simpatizzanti come gli Stati Uniti) la tensione rimane alta, nonostante nelle ultime ore siano emersi spiragli che fanno sperare in una de-escalation progressiva dai picchi raggiunti nelle ultime settimane. Nell’ombra, però, le schermaglie continuano. Ma non si sparano colpi, non ci sono aerei in volo o sottomarini che perlustrano silenziosamente il circolo polare artico (almeno non ci è dato sapere); è tutto confinato nell’arena digitale. Esiste un sottile confine, oggi, tra Criminal Hacker e Intelligence: è difficile persino per gli esperti capire se dietro un cyber attacco si nascondano “semplici” criminali o si tratta di un’operazione ben orchestrata dai servizi d’intelligence. Un’area grigia che molti attori del palcoscenico internazionale della geopolitica hanno deciso di sfruttare. E nessuno, per ora, lo ha ... Leggi su panorama (Di martedì 8 febbraio 2022) Tra Russia e(e lateralmente, quindi i Paesi simpatizzanti come gli Stati Uniti) la tensione rimane alta, nonostante nelle ultime ore siano emersi spiragli che fanno sperare in una de-escalation progressiva dai picchi raggiunti nelle ultime settimane. Nell’ombra, però, le schermaglie continuano. Ma non si sparano colpi, non ci sono aerei in volo o sottomarini che perlustrano silenziosamente il circolo polare artico (almeno non ci è dato sapere); è tutto confinato nell’arena digitale. Esiste un sottile confine, oggi, tra Criminal Hacker e Intelligence: è difficile persino per gli esperti capire se dietro un cyber attacco si nascondano “semplici” criminali o si tratta di un’operazione ben orchestrata dai servizi d’intelligence. Un’area grigia che molti attori del palcoscenico internazionale della geopolitica hanno deciso di sfruttare. E nessuno, per ora, lo ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Secca la risposta russa con Mosca che considera 'una follia' le speculazioni degli Usa su un potenziale attacco rus… - HuffPostItalia : Dentro i confini della rete i paramilitari ucraini si organizzano contro l’invasione russa - fattoquotidiano : Il media americano Bloomberg è stato costretto a scusarsi per aver annunciato per errore l’invasione russa in Ucrai… - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Dentro i confini della rete i paramilitari ucraini si organizzano contro l’invasione russa - lorenzo10469500 : Dentro i confini della rete i paramilitari ucraini si organizzano contro l’invasione russa -