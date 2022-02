LGBTQI+: come nasce la sigla che vuole unire le comunità non eterosessuali e non cisgender (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi il termine LGBT (e le sue varianti LGBTIQ+ e LGBTQ) è noto a livello planetario ed è utilizzato per definire una comunità che, in realtà, racchiude molteplici realtà che hanno il denominatore comune di non avere un’identità eterosessuale e/o cisgender (ovvero che si riconosce, come identità di genere, nel suo sesso biologico). In realtà il termine (o sarebbe meglio dire i termini) con cui questa comunità identifica se stessa nasce da una dura lotta sia all’interno della realtà comunitaria che con il mondo esterno ad essa: è una lotta che nasce negli anni ’70-’80 nella realtà anglosassone, quando le persone non eterosessuali e non cisgender cominciarono a pretendere di essere riconosciute -e rispettate- all’interno della società in cui ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Oggi il termine LGBT (e le sue varianti LGBTIQ+ e LGBTQ) è noto a livello planetario ed è utilizzato per definire unache, in realtà, racchiude molteplici realtà che hanno il denominatore comune di non avere un’identità eterosessuale e/o(ovvero che si riconosce,identità di genere, nel suo sesso biologico). In realtà il termine (o sarebbe meglio dire i termini) con cui questaidentifica se stessada una dura lotta sia all’interno della realtà comunitaria che con il mondo esterno ad essa: è una lotta chenegli anni ’70-’80 nella realtà anglosassone, quando le persone none noncominciarono a pretendere di essere riconosciute -e rispettate- all’interno della società in cui ...

