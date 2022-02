Lega Pro, Ghirelli: «La nostra credibilità passa attraverso una riforma del sistema» (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente della Lega Pro Ghirelli ha parlato della riforma per migliorare il sistema Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in una intervista a GR Parlamento ha parlato della riforma del sistema calcio in Italia. LE PAROLE – «Tutti i progetti che dobbiamo mettere in campo e la nostra credibilità passano attraverso una riforma di sistema. La riforma dei campionati però è difficile da raggiungere perché nonostante gli sforzi fatti dal presidente federale Gabriele Gravina, abbiamo una situazione della Lega Nazionali Dilettanti commissariata e una di Lega Serie A molto complicata. Noi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente dellaProha parlato dellaper migliorare ilFrancesco, presidente dellaPro, in una intervista a GR Parlamento ha parlato delladelcalcio in Italia. LE PAROLE – «Tutti i progetti che dobbiamo mettere in campo e lanounadi. Ladei campionati però è difficile da raggiungere perché nonostante gli sforzi fatti dal presidente federale Gabriele Gravina, abbiamo una situazione dellaNazionali Dilettanti commissariata e una diSerie A molto complicata. Noi ...

