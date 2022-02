Lavoratore no vax sospeso, per Tar Lazio lo stipendio va restituito (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Va restituito lo stipendio al no vax sospeso. E’ quanto ha stabilito il TAR del Lazio con decreto n. 726/2022 accogliendo il ricorso di un dipendente pubblico, sospeso dal lavoro e dalla retribuzione per vioLazione degli obblighi in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde. Sospendere la retribuzione, unica forma di sostentamento di vita, presenta infatti profili di dannosità grave e irreparabile. Accolta quindi l’istanza cautelare. Il giudizio prosegue per la trattazione collegiale. Alle stesse conclusioni il Tar Lazio è giunto con i decreti n. 721/2022 e 724/2022. Secondo quanto riporta Studicataldi.it, un Lavoratore è ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero della Giustizia per chiedere ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Valoal no vax. E’ quanto ha stabilito il TAR delcon decreto n. 726/2022 accogliendo il ricorso di un dipendente pubblico,dal lavoro e dalla retribuzione per vione degli obblighi in materia di obbligo vaccinale e certificazione verde. Sospendere la retribuzione, unica forma di sostentamento di vita, presenta infatti profili di dannosità grave e irreparabile. Accolta quindi l’istanza cautelare. Il giudizio prosegue per la trattazione collegiale. Alle stesse conclusioni il Tarè giunto con i decreti n. 721/2022 e 724/2022. Secondo quanto riporta Studicataldi.it, unè ricorso al TAR delcontro il Ministero della Giustizia per chiedere ...

Advertising

lifestyleblogit : Lavoratore no vax sospeso, per Tar Lazio lo stipendio va restituito - - telodogratis : Lavoratore no vax sospeso, per Tar Lazio lo stipendio va restituito - sulsitodisimone : Lavoratore no vax sospeso, per Tar Lazio lo stipendio va restituito - StraNotizie : Lavoratore no vax sospeso, per Tar Lazio lo stipendio va restituito - fisco24_info : Lavoratore no vax sospeso, per Tar Lazio lo stipendio va restituito: (Adnkronos) - Per i giudici 'la privazione del… -