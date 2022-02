La tutela dell'Ambiente entra in Costituzione: la Camera approva la proposta di legge (Di martedì 8 febbraio 2022) La tutela dell'Ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica due articoli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Laa biodiversità e degli ecosistemiin. L'Aulaha definitivamenteto ladicostituzionale che modifica due articoli ...

