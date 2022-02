La Polonia non paga la multa Ue per non aver chiuso la miniera di Turow e Bruxelles passa all’incasso: “Tratterremo i soldi dai fondi” (Di martedì 8 febbraio 2022) La Commissione Europea passa dalle parole ai fatti, o meglio all’incasso, nei confronti della Polonia. Dopo che la Corte di Giustizia europea ha imposto a Varsavia una multa per non aver chiuso la miniera di lignite di Turow, infatti, le sanzioni non sono state pagate. E ora Bruxelles ha notificato alla Polonia l’avviso che procederà allo storno dell’ammontare relativo al periodo 20 settembre-19 ottobre. Si tratta di circa 15 milioni di euro. E tutto avverrà in brevissimo tempo: tra dieci giorni, come spiegato da un portavoce dell’esecutivo Ue. “Con questa procedura, la Commissione adempie all’obbligo giuridico di riscuotere le sanzioni finanziarie imposte dalla Corte il 20 settembre 2021, seguendo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) La Commissione Europeadalle parole ai fatti, o meglio, nei confronti della. Dopo che la Corte di Giustizia europea ha imposto a Varsavia unaper nonladi lignite di, infatti, le sanzioni non sono statete. E oraha notificato allal’avviso che procederà allo storno dell’ammontare relativo al periodo 20 settembre-19 ottobre. Si tratta di circa 15 milioni di euro. E tutto avverrà in brevissimo tempo: tra dieci giorni, come spiegato da un portavoce dell’esecutivo Ue. “Con questa procedura, la Commissione adempie all’obbligo giuridico di riscuotere le sanzioni finanziarie imposte dalla Corte il 20 settembre 2021, seguendo le ...

