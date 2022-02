Inzaghi: “Avversari come il Napoli vanno affrontati in un solo modo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha commentato il trionfo della propria squadra ai microfoni di Canale 5, queste le sue parole: “Penso che i ragazzi siano stati bravissimi. Non era una partita semplice, abbiamo tenuto il campo e meritato questa semifinale sapendo che venivamo da una brutta battuta d’arresto“. Infortunio Bastoni? “Speriamo che per Bastoni non sia niente, i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo perché è per noi un giocatore importante”. Inzaghi InterInzaghi: “Ecco come affrontare il Napoli” Archiviata la gara di Coppa Italia, Simone Inzaghi mette nel mirino le prossime gare, a partire da quella di sabato contro il Napoli. “Comandare la partita non è semplice ci stiamo riuscendo quasi sempre. Gli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Simone, allenatore dell’Inter, ha commentato il trionfo della propria squadra ai microfoni di Canale 5, queste le sue parole: “Penso che i ragazzi siano stati bravissimi. Non era una partita semplice, abbiamo tenuto il campo e meritato questa semifinale sapendo che venivamo da una brutta battuta d’arresto“. Infortunio Bastoni? “Speriamo che per Bastoni non sia niente, i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per troppo tempo perché è per noi un giocatore importante”.Inter: “Eccoaffrontare il” Archiviata la gara di Coppa Italia, Simonemette nel mirino le prossime gare, a partire da quella di sabato contro il. “Comandare la partita non è semplice ci stiamo riuscendo quasi sempre. Gli ...

