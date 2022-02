Giovinco, le prime parole: 'Felicissimo di tornare in Italia e alla Sampdoria' (Di martedì 8 febbraio 2022) Il nuovo attaccante della Sampdoria Sebastian Giovinco è arrivato a Genova. Il giocatore è approdato ieri in serata nel capoluogo... Leggi su calciomercato (Di martedì 8 febbraio 2022) Il nuovo attaccante dellaSebastianè arrivato a Genova. Il giocatore è approdato ieri in serata nel capoluogo...

Advertising

DiMarzio : Domani le visite mediche con la #Sampdoria per #Giovinco. Le prime immagini del suo ritorno in Italia - sportli26181512 : Giovinco, le prime parole: 'Felicissimo di tornare in Italia e alla Sampdoria': Il nuovo attaccante della Sampdoria… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, le prime parole di Sebastian #Giovinco #samp - TodoSports2021 : RT @DiMarzio: Domani le visite mediche con la #Sampdoria per #Giovinco. Le prime immagini del suo ritorno in Italia - mercatoymercado : RT @DiMarzio: Domani le visite mediche con la #Sampdoria per #Giovinco. Le prime immagini del suo ritorno in Italia -