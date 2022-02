Gf Vip, quella battuta (che non fa ridere) di Barù su Noemi (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver ascoltato il nuovo singolo della cantante, il concorrente del reality ha affermato: "Dovrebbero tagliarle le corde vocali". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo aver ascoltato il nuovo singolo della cantante, il concorrente del reality ha affermato: "Dovrebbero tagliarle le corde vocali". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, quella battuta (che non fa ridere) di Barù su Noemi - infoitcultura : Gf Vip, quella battuta (che non fa ridere) di Barù su Noemi - trash_aleeee : #Makari 25% #GFvip 21,5% questo grande fratello VIP è letteralmente il più visto di sempre, esclusa la seconda ed… - DanieleBerghino : @BrutalDeluxe2 In Italy così funziona: il partito si trova la mascotte VIP (ormai va di moda lo scienziato anche se… - bellu_francesco : @see_lallero Sono fissi con quella lagna del GF Vip da mesi. Vip poi? Che il 90 per cento di chi partecipa sono vec… -