“Fondi da scoprire e vivere” | un concorso fotografico per promuovere il territorio

Fondi – Al via il concorso fotografico amatoriale "Fondi da scoprire e vivere", promosso dal Comune allo scopo di promuovere e valorizzare il territorio in tutte le sue articolazioni artistiche, monumentali e naturalistiche. Ogni partecipante potrà inviare un solo scatto che potrà essere realizzato con qualsiasi tipologia di dispositivo ma dovrà essere necessariamente inedito, in formato jpeg e con visualizzazione orizzontale. Ogni immagine dovrà inoltre avere un titolo e una breve descrizione motivazionale sul soggetto. Tre i premi in palio: primo, secondo e terzo classificato riceveranno, rispettivamente, 200, 150 e 100 euro. La consegna dei riconoscimenti avverrà nel corso di una manifestazione organizzata, promossa e pubblicizzata dal Comune di Fondi.

