Firenze: Polizia salva donna picchiata da compagno fingendo consegna pizza (Di martedì 8 febbraio 2022) Il compagno, di origine nordafricana, sarebbe anche arrivato a spengerle addosso delle sigarette. La donna non avrebbe mai denunciato per paura di ritorsioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 8 febbraio 2022) Il, di origine nordafricana, sarebbe anche arrivato a spengerle addosso delle sigarette. Lanon avrebbe mai denunciato per paura di ritorsioni L'articolo proviene daPost.

