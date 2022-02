Degrado e abbandono a Messina | via Torino è stata dimenticata

(Di martedì 8 febbraio 2022) Via, una strada che costeggia il cavalcavia, a due passi dalla via La Farina è in stato di. Manto stradale dissestato, erbacce, sporcizia ed il caso clamoroso dell'ex deposito delle ...

Advertising

QuiNewsFirenze : Va per aprir bottega e ci trova la discarica - GruppoAbele : #MarioLodi ci ha insegnato che l'impegno educativo è #disseminazione. Seminare #abbandono è esporsi al rischio di r… - floreitalienne : @Capezzone @QRepubblica @strange_days_82 Mentre il governo preme il dito sul green pass c'è un Italia che va a roto… - PATRIZI21156466 : RT @martinacarletti: L’elemento tragico è che purtroppo è stata pronunciata da un esponente capitolino del PD che davanti allo stato d' ass… - martinacarletti : L’elemento tragico è che purtroppo è stata pronunciata da un esponente capitolino del PD che davanti allo stato d'… -

Ultime Notizie dalla rete : Degrado abbandono

Gazzetta del Sud

Via Torino , una strada che costeggia il cavalcavia, a due passi dalla via La Farina è in stato di. Manto stradale dissestato, erbacce, sporcizia ed il caso clamoroso dell'ex deposito delle Poste invaso dai rifiuti. Oggi sopralluogo del consigliere comunale Giovanni Caruso.... che sono riusciti a risalire al proprietario dello stabile, hanno rilevato lo stato di... per evitare che il protrarsi dell'occupazione potesse generare ulteriori condizioni die di ...Via Torino, una strada che costeggia il cavalcavia, a due passi dalla via La Farina è in stato di abbandono. Manto stradale dissestato, erbacce, sporcizia ed il caso clamoroso dell'ex deposito ...che intende proporre la Convenzione a livello nazionale per tutte le regioni che risultino particolarmente interessate da questi fenomeni di degrado ambientale. “L’abbandono illecito dei ...