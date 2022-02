Dai Simpson a Sanremo | sui social è scoppiata la “curling mania”

Advertising

paranzafritta : Direttamente dai Simpson - Sarq802682681 : @TheChain1974 @Maxjuventus2 @BuglioneDi @nonsolopierina @barbarab1974 80%, 80%, 80% . Non te salva manco Simpson. N… - stivgma_s : @PichwithA Gli perdono i pupazzi, gli perdono i quadri Simpson egocentrici perché sono fatti dai fan ma purtroppo o… - Jimmuzzu : dai un microfono a massimo ranieri ed ottieni nonno simpson. incredibile che sia più giovane di iva zanicchi. #sanremo2022 - chiyo2009 : Ma bacarozzo solo se sei Homer Simpson dai su nn è credibile #sanremo22 -

Ultime Notizie dalla rete : Dai Simpson

TGCOM

... specialmente rispetto a un network come l'americana Fox (di Ie Futurama ) famosa per i veti impostipiani alti. In realtà, la completa libertà creativa professata da Netflix o chiunque ...Anche il creatore del Web Tim, Berners - Lee, è rimasto sorpreso dalla viralità raggiunta... In un futuro non troppo lontano, voglio che il mio brand diventi un nome familiare come I, ...Spettacoli e Cultura - Il lupo e il leone è un film del 2021 diretto da Gilles de Maistre che si ispira alla storia vera che ha visto come protagonisti lo stesso regista e l addestratore di animali ...Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre In particolare, durante ...