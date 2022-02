Curling | la finale olimpica in diretta | 6-3 dopo il quinto end

Advertising

Eurosport_IT : Vogliamo parlare della perfezione dell'ultimo colpo che ci ha portato in finale? ???????? #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO! ?? Stefania Constantini e Amos Mosaner rullano la Svezia in semifinale (8-1) e ottengono la decima… - Eurosport_IT : 'PAZZESCOOOOOO, É LA STORIA!' ?????? Abbiamo vissuto l'accesso dell'Italia in finale nel torneo di curling con poca e… - kaemax70 : RT @adagiadagi: Finale di curling: Tutta Italia la guarda, nessuno che capisce cosa succede #Curling - isa_06000 : RT @Eurosport_IT: Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling tra It… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling finale

All'Ice Cub l'Italia insegue uno storico oro nel doppio misto di. Stefania Constantini e Amos Mosaner, fin qui imbattuti con dieci vittorie in dieci partite, ...0 - 2 Parte in salita la...Ma oggi non è finita: un'altra medaglia, argento o oro, è in arrivo dal, in cui il doppio misto azzurro affronta la Norvegia in. TUTTI GLI ARTICOLI SULLE OLIMPIADI INVERNALISta iniziando in questi minuti la finale olimpica di curling della specialità doppio misto. Che sia oro o argento, sarà comunque la prima medaglia veneta (e bellunese, e cortinese) di questi Giochi ...Il duo italiano Stefania Constantini (Fiamme Oro) e Amos Mosaner (Aeronautica) si sta giocando in questi minuti la medaglia d'oro nella finale del curling doppio misto contro la Norvegia di Skaslien e ...