Covid, Ricciardi: "Io menagramo? Solo dati scientifici per evitare il peggio" (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Io menagramo? "E' come dire che quando facciamo stime frutto dell'evidenza scientifica, di studi, volessimo il male, volessimo prorogare questa situazione di incertezza. Non è così. Ci sono cose, per quanto non piacevoli, che diciamo da tempo per essere preparati. Per evitare il peggio, cosa che è possibile, bisogna essere preparati". Lo ha detto – riferendosi all'accusa di un giornalista – Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all'Università Cattolica, durante la presentazione del suo libro 'Pandemonio. Quello che è successo, quello che non doveva succedere', edito da Laterza. A fargli eco Stefano Vella, docente di Salute Globale all'Università Cattolica di Roma: "E' una leggenda metropolitana che la pandemia sia finita. Come è una leggenda ..."

