CLIL e certificazioni linguistiche | fino a 9 punti nelle graduatorie GPS Soloformazione it

Advertising

orizzontescuola : CLIL e certificazioni linguistiche: fino a 9 punti nelle graduatorie GPS. -

Ultime Notizie dalla rete : CLIL certificazioni

Orizzonte Scuola

...di un percorso tutto quanto condotto tramite l 'insegnamento bilingue e la metodologia. La ... sempre all'interno degli orari scolastici, organizza i corsi per ottenerelinguistiche (...Scopri di più sul corsoLeLinguistiche La conoscenza almeno intermedia di una lingua europea, in particolare l'inglese, è ormai requisito indispensabile per lo studio e per il ...