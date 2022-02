Chia | la criptovaluta green tra innovazione e critiche

(Di martedì 8 febbraio 2022) Forse il nome Bram Cohen non dirà nulla ai più. Ma non potrà lasciare indifferenti il nome della sua creazione più importante: BitTorrent, celeberrima piattaforma di file-sharing gratis che ha cambiato la...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chia criptovaluta

Today.it

Di solito si tratta di risorse CPU/GPU , ma il rapporto cita anche il mining della, che comporta lo sfruttamento dello spazio libero su disco. In un caso su dieci, i server ...E giusto per non farci mancare niente, intorno al mese di maggio la comparsa dellaha messo in crisi il mercato di SSD e Hard Disk, acquistati in massa da chi vedeva nella moneta ...