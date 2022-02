(Di martedì 8 febbraio 2022) Emmaspecifica i contorni della sua idea per la creazione di un nuovo: 'La prospettiva di +Europa, e del patto federativo con Azione , è quella di una forza europeista - ha evidenziato ...

Advertising

CaressaGiovanni : Bonino chiude le porte a Renzi e Toti: “No a un centro che guarda a destra, sì alla federazione con Calenda” - globalistIT : Leggete qui #bonino #renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Bonino chiude

Globalist.it

... 'La prospettiva di +Europa, e del patto federativo con Azione , è quella di una forza europeista - ha evidenziato lain un'intervista a Domani - radicalmente riformatrice , che si richiami ai ...Matteo Renzi ha detto a Radio Leopolda: 'Vediamo se oggi si' la partita per il Quirinale, '... La sinistra che in passato provo con Nilde Iotti, Emma, Anna Finocchiaro: può scegliere una ...Emma Bonino specifica i contorni della sua idea per la creazione di un nuovo centro: “La prospettiva di +Europa, e del patto federativo con Azione, è quella di una forza europeista – ha evidenziato la ...Fausta Bonino ripercorre la sua vicenda giudiziaria. E chiarisce la scelta del nuovo avvocato che poi ha portato all’assoluzione ...