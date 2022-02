Berlusconi, pronto a rifondare centrodestra in vista del 2023 (Di martedì 8 febbraio 2022) "I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto, se fosse così saremmo un partito unico e non una ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "I rapporti personali con Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono sempre stati molto cordiali, le valutazioni politiche non sempre coincidono. Del resto, se fosse così saremmo un partito unico e non una ...

Advertising

larattaenzo79 : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: 'Pronto a rifondare il centrodestra in vista del 2023' #berlusconi #centrodestra #forzaitalia https://t.c… - Paolo_Tamagnini : Silvione che parla di un centrodestra fondato su valori liberali e europeisti dovrebbe farlo in presenza degli amic… - DanieleMinutoli : #Berlusconi :”Pronto a rifondare il Centro-Destra nel 2023”. #SenzaParole - HakulinenMaria : RT @dariodangelo91: #Berlusconi: 'Il cdx da me fondato è un'alleanza scritta non da un notaio, ma nel cuore degli italiani. Per rilanciarla… - TV7Benevento : Centrodestra: Berlusconi, 'è nel cuore degli italiani, pronto a rifondarlo' - -