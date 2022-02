Benedetto XVI sugli abusi della Chiesa: "Non sono un bugiardo, chiedo perdono" (Di martedì 8 febbraio 2022) "Mi ha profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia veridicità, e addirittura per presentarmi come bugiardo" scrive nella sua lettera il Papa emerito Benedetto XVI in risposta alle contestazioni che gli sono state rivolte nel rapporto sugli abusi sui minori a Monaco. "Nel lavoro gigantesco di quei giorni – l’elaborazione della presa di posizione – è avvenuta una svista riguardo alla mia partecipazione alla riunione dell’Ordinariato del 15 gennaio 1980. Questo errore, che purtroppo si è verificato, non è stato intenzionalmente voluto e spero sia scusabile. Ho già disposto che da parte dell’arcivescovo Gänswein lo si comunicasse nella dichiarazione alla stampa del 24 gennaio 2022". Come gia osservato dal ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) "Mi ha profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitaremia veridicità, e addirittura per presentarmi come" scrive nella sua lettera il Papa emeritoXVI in risposta alle contestazioni che glistate rivolte nel rapportosui minori a Monaco. "Nel lavoro gigantesco di quei giorni – l’elaborazionepresa di posizione – è avvenuta una svista riguardo alla mia partecipazione alla riunione dell’Ordinariato del 15 gennaio 1980. Questo errore, che purtroppo si è verificato, non è stato intenzionalmente voluto e spero sia scusabile. Ho già disposto che da parte dell’arcivescovo Gänswein lo si comunicasse nella dichiarazione alla stampa del 24 gennaio 2022". Come gia osservato dal ...

