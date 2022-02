8 febbraio 1865 | Gregor Mendel espone la teoria dell’ereditarietà

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022)nacque il 20 luglio 1822 a Hyn?ice, in Repubblica Ceca. Figlio di due contadini, trascorse la sua adolescenza lavorando come giardiniere e apicoltore. Il suo percorso di studi fu ostacolato da problemi finanziari e di salute, ma nonostante ciò ottenne notevoli risultati. Nel 1843 entrò nell’Abbazia di San Tommaso a Brno, dove riuscì a laurearsi sia in biologia che in matematica. La vita al monastero e i primi esperimenti diIl 6 settembre 1847ottenne i voti sacerdotali. Grazie all’abate Napp riuscì ad iscriversi all’Università imperiale di Vienna, dove in pochissimo tempo venne considerato uno degli studenti migliori. Nel 1853 tornò al monastero come professore, lì ebbe modo di curare anche l’orto del posto. Fu da questa attività che trasse spunto per quella ...