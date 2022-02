VIDEO Arianna Fontana | le lacrime di commozione dopo il secondo oro olimpico!

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022)è una leggenda dello sport italiano, ancor di piùlo splendido oro conquistato quest’oggi nei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Pechino 2022, conquistando la decima medaglia a cinque cerchi e bissando il titolo conquistato a Pyeongchang 2018. Una vittoria in cui è emerso tutto il talento della 31enne di Sondrio, abile a superare un’avversaria arcigna come l’olandese Suzanne Schulting, beffata con un sorpasso tanto stupendo quanto leggendario, per una prova di forza della più forte forse di tutti i tempi nella disciplina. Tagliato il traguardo,si è scolta in un pianto diliberatorio, sganciandosi il caschetto e dimostrando quanto tenesse davvero a conquistare questa medaglia d’oro, raggiungendo così Stefania Belmondo a quota dieci podi. LA ...