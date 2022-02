Tunisia: nave Marina salva 163 migranti in difficoltà, erano diretti in Italia (Di lunedì 7 febbraio 2022) La Marina di Tunisi ha tratto in salvo sabato 163 migranti, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa in una nota L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladi Tunisi ha tratto in salvo sabato 163, tra cui 9 donne e 16 bambini, al largo di Sfax. Lo ha annunciato il ministero della Difesa in una nota L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

sorrisodateo : RT @Imnotre38975450: Basta raga io sono stanca fatemi scendere due giorni da sta nave lasciatemi in Tunisia ho bisogno di una pausa #jerù h… - Imnotre38975450 : Basta raga io sono stanca fatemi scendere due giorni da sta nave lasciatemi in Tunisia ho bisogno di una pausa #jerù - pinagiordano783 : RT @giuGiordano60: Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 40 tra morti e dispersi. Ancora in attesa di un porto la nave di Medici senz… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia nave Napoli protagonista degli scali di Costa crociere ... Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d'imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). MSC ... La nave, con l'avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in ...

Napoli protagonista degli scali di Msc crociere ... Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d'imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). MSC ... La nave, con l'avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in ...

Tunisia: nave Marina salva 163 migranti in difficoltà, erano diretti in Italia Firenze Post Tunisia, migranti: nave Marina salva 163 migranti in difficoltà, erano diretti in Italia TUNISI- Una volta tanto il sistema di salvataggio pubblico ha anticipato quello a chiamata delle navi Ong e ha salvato centinaia di migranti che si erano messi imprudentemente in mare confidando ...

Napoli protagonista degli scali di Msc crociere Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve ... a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d'imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). MSC Splendida ...

... Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d'imbarco di La Goulette () e Napoli (Italia). MSC ... La, con l'avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in ...... Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d'imbarco di La Goulette () e Napoli (Italia). MSC ... La, con l'avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in ...TUNISI- Una volta tanto il sistema di salvataggio pubblico ha anticipato quello a chiamata delle navi Ong e ha salvato centinaia di migranti che si erano messi imprudentemente in mare confidando ...Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve ... a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d'imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). MSC Splendida ...