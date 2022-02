Treno per Orio, continua la protesta dei cittadini (Di lunedì 7 febbraio 2022) Bergamo. Una manifestazione sul territOrio per continuare a far sentire la propria voce. E’ con questo spirito che il Comitato di quartiere di Boccaleone ha deciso, nelle mattinate di sabato e domenica, di scendere di nuovo in piazza per continuare a mantenere alta l’attenzione sul progetto di RFI del Treno per Orio. “Abbiamo organizzato due incontri con i residenti per far sapere loro che continuiamo a lavorare affinché le nostre ragioni vengano ascoltate-, ha spiegato Danila Maida, presidente del comitato-. Ci siamo dedicati al confronto in due punti specifici del nostro territOrio, quello antistante il Carrefour e quello di fronte alla chiesa, per dar modo a tutti di poterci incontrare. Da quando ci è stato sottoposto il progetto, che per noi rappresenta una sorta di vero e proprio ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Bergamo. Una manifestazione sul territperre a far sentire la propria voce. E’ con questo spirito che il Comitato di quartiere di Boccaleone ha deciso, nelle mattinate di sabato e domenica, di scendere di nuovo in piazza perre a mantenere alta l’attenzione sul progetto di RFI delper. “Abbiamo organizzato due incontri con i residenti per far sapere loro che continuiamo a lavorare affinché le nostre ragioni vengano ascoltate-, ha spiegato Danila Maida, presidente del comitato-. Ci siamo dedicati al confronto in due punti specifici del nostro territ, quello antistante il Carrefour e quello di fronte alla chiesa, per dar modo a tutti di poterci incontrare. Da quando ci è stato sottoposto il progetto, che per noi rappresenta una sorta di vero e proprio ...

