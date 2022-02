Tra le coriste del Festival di Sanremo2022 anche un’ex concorrente di X Factor, ecco di chi si tratta (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo si è chiuso con una boom di ascolti e di consensi. Proprio per questo, l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, in conferenza stampa, ha ipotizzato un possibile Amadeus quater. L’amato conduttore televisivo potrebbe tornare, infatti, a condurre la kermesse canora per il quarto anno consecutivo. Il Festival di Sanremo è stato un successo corale, che ha messo insieme tanti talenti diversi. Dalla capacità indiscussa del conduttore e direttore artistico, alla maestria dei cantati in gara, fino alla professionalità dei tecnici, impegnati nella gara artistica. anche l’orchestra ha garantito il successo della trasmissione Rai. Tra le coriste, si esibiva anche una conoscenza del pubblico televisivo. Si tratta di un’ex ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Ildi Sanremo si è chiuso con una boom di ascolti e di consensi. Proprio per questo, l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, in conferenza stampa, ha ipotizzato un possibile Amadeus quater. L’amato conduttore televisivo potrebbe tornare, infatti, a condurre la kermesse canora per il quarto anno consecutivo. Ildi Sanremo è stato un successo corale, che ha messo insieme tanti talenti diversi. Dalla capacità indiscussa del conduttore e direttore artistico, alla maestria dei cantati in gara, fino alla professionalità dei tecnici, impegnati nella gara artistica.l’orchestra ha garantito il successo della trasmissione Rai. Tra le, si esibivauna conoscenza del pubblico televisivo. Sidi...

lostjnpieces : margherita grechi e tahnee rodriguez ovvero la dj e una delle coriste di elodie hanno commentato l’ultimo post di d… - MichaelaSica : @GioGeneSharp Una ex concorrente di X-Factor Naomi, era tra le coriste di Sanremo. Seguo generalmente entrambi. Que… - _rick_crazy : Per la serie 'dietro le quinte' tra le coriste è stata spesso inquadrata Naomi Rivieccio. Ecco, per chi non la cono… - avndsuarpe : RT @BastaAlii: Io voglio vedere nel dietrofestival le interazioni tra le coriste ed elisa mentre fanno esibizioni canore stratosferiche - ChiaraMarelli : Ho riconosciuto ora Naomi Rivieccio tra le coriste #Sanremo2022 -