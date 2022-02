Stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio

(Di lunedì 7 febbraio 2022)? Via. A dare l’annuncio il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che spiega che il prossimo arrivo di un provvedimento del ministero della Salute per togliere lesu tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire. Un segno di speranza per tutti gli italiani ha aggiunto Costa. Al momento vige ancora l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che prevede l’obbligo di usare la mascherina non solo al chiuso, ma anche. «Senza dubbio siamo tutti stanchi della mascherina, al chiuso invece dovrà rimanere», aveva commentato poche ore prima l’altro sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto a 24 Mattino su Radio 24. «Ci ...

Advertising

Tg1Rai : L'emergenza #migranti è stata al centro dell'intervista di @fabfazio a @Pontifex_it a @chetempochefa. Stop alle… - ladyonorato : Come MINIMO il Parlamento dovrebbe chiedere una Commissione d’inchiesta su questi quotidiani decessi improvvisi pos… - MarcoDreosto : Stop alle persecuzioni dei Cristiani nel mondo! @acs_italia @alesmonteduro @Pontifex_it - jacopogiliberto : RT @WWFitalia: Finalmente l'#Islanda annuncia lo stop, dal 2024, della caccia alla #balena, attività crudele e anacronistica che viene anco… - guiche6161 : RT @MarcoDreosto: Stop alle persecuzioni dei Cristiani nel mondo! @acs_italia @alesmonteduro @Pontifex_it -

Ultime Notizie dalla rete : Stop alle

... infatti, si circoscrive la platea dei concessionari , restringendolasole banche, molte delle ... così l'architetto Dario Marigliani , il quale spiega che dopo lodovuto all'incertezza delle ...Anche Patric non era col gruppo questo pomeriggio, mentre Acerbi è ancoraprese con i problemi al flessore e Akpa Akpro lavora a parte per recuperare la forma dopo un mese di"L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall'11 di febbraio toglieremo le mascherine all'aperto in zona bianca". Lo ha annunciato il ..."E' in arrivo un provvedimento del Ministero della salute per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 Febbraio - ...