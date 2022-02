Short track | Arianna Fontana e l’antologico sorpasso su Schulting | la manovra impossibile che vale l’oro olimpico

Advertising

Eurosport_IT : ?? Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track 500m ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 |… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????, ??????????????????????????! ?? In finale il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Fontana, Andrea Cassin… - LiaCapizzi : ** ORO di Arianna Fontana Ancora lei. Sempre lei. Una leggenda dello short-track. La sua decima medaglia a cinque c… - andreastoolbox : Olimpiadi 2022, Arianna Fontana nello short track 500 metri | Sky Sport - Dorian221190 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Primo oro per l'Italia. Lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle Olimpiadi di #Pechino2022 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

Stupenda Arianna Fontana: l'azzurra valtellinese dellosi mette al collo l'oro nei 500 metri ai Giochi di Pechino 2022. Per lei è la seconda medaglia di questa rassegna dopo l'argento nella staffetta mista di sabato. Si tratta anche della ...Arianna Fontana è ancora d'oro nelloalle Olimpiadi invernali 2022 . Altro giro, altro primo posto olimpico dopo quello del 2018 a Pyeongchang per la campionessa di Sondrio, che nella finale 500 metri individuali ha la meglio ...Nelle due edizioni precedenti dei Giochi aveva ottenuto un argento e un bronzo. Grazia alla Fontana, nello Short Track, l'Italia porta a casa il suo primo oro, dopo i tre argenti e il bronzo ottenuti ...Ore 13.58, short track: finale 1000 metri uomini (Corriere della Sera) Pietro Sighel. 13.46, SHORT TRACK: finale 500 metri donne – ev. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in ...