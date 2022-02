Serie A, le quote della corsa scudetto (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Il Milan, che non vince lo scudetto da 11, gioca vittorioso alle 6.00. In classifica e in quota, accanto alla gente di Pioli, c'è in piedi il Napoli, che non solo ha trovato Osimhen, ma da domenica prossima includerà anche Koulibaly, il neo campione d'Africa, insieme al suo Senegal. Spalletti, che sabato ospiterà l'Inter a Maradona in un incrocio cruciale per il campionato, non si nasconde e si rende conto che imporre un altro stop ai nerazzurri significherebbe iniziare il nuovo campionato a 13 partite dalla fine. Ma il risultato del big match di sabato pomeriggio potrebbe avere ripercussioni anche nel posticipo di domenica sera tra Atalanta e Juventus. I bianconeri, con una gara in più, scavalcano la squadra di Gasperini e seguono da vicino la partita di Maradona: per entrambi lo ... Leggi su goalnews (Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Il Milan, che non vince loda 11, gioca vittorioso alle 6.00. In classifica e in quota, accanto alla gente di Pioli, c'è in piedi il Napoli, che non solo ha trovato Osimhen, ma da domenica prossima includerà anche Koulibaly, il neo campione d'Africa, insieme al suo Senegal. Spalletti, che sabato ospiterà l'Inter a Maradona in un incrocio cruciale per il campionato, non si nasconde e si rende conto che imporre un altro stop ai nerazzurri significherebbe iniziare il nuovo campionato a 13 partite dalla fine. Ma il risultato del big match di sabato pomeriggio potrebbe avere ripercussioni anche nel posticipo di domenica sera tra Atalanta e Juventus. I bianconeri, con una gara in più, scavalcano la squadra di Gasperini e seguono da vicino la partita di Maradona: per entrambi lo ...

?Serie A: per lo scudetto Inter ancora padrona delle quote, dopo il derby si avvicinano Milan e Napoli Calciomercato.com Serie A, le quote della corsa scudetto (ANSA) - ROMA, 07 FEB - La doppietta di Giroud non solo ha ribaltato il derby della Madonnina, sabato pomeriggio, ma ha anche riacceso una speranza per Milan e Napoli di contendere lo scudetto ...

Serie A, quote Scudetto: si avvicinano Napoli e Juve, crolla l'Atalanta. Inter favorita I risultati della ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A modificano - ma non troppo - le previsioni degli scommettitori su chi potrà vincere lo Scudetto al termine di questa ...

