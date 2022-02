Se saremo stati buoni non andremo in paradiso | ma a Sanremo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo l’ultima serata del Festival diho passato una notte insonne chiedendomi se il numero delle standing ovation nella sala dell’Ariston avessero superato, in numero, i 55 applausi al discorso sulla dignità del Presidente Sergio Mattarella. Potremmo liquidare la questione dicendo che le standing ovation sono state tutte provocate da chi, in prima fila. si alzava apposta perché quelli dietro non vedessero niente e che, quindi, fossero costretti ad alzarsi, a loro volta, per vedere meglio. Sarebbe come dire che ognuno dei 55 applausi dei parlamentari fosse rivolto al pensiero dell’accredito del loro stipendio per almeno un altro anno. Una cattiveria gratuita. Invece no: secondo me, le standing ovation raccontano l’inizio di una nuova Italia, esattamente quella che auspica il nostro rieletto Presidente quando ha affermato: in “periodo di straordinaria difficoltà… ...